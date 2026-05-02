Em uma ação realizada no dia 1º de maio de 2026, durante a Operação "Dia do Trabalhador", a Polícia Militar Ambiental de Castilho prendeu cinco pescadores amadores por pesca ilegal nas proximidades da UHE Três Irmãos, em Pereira Barreto.

Após receber informações sobre a prática de pesca no local, a equipe se deslocou para a área da barragem, onde encontrou os infratores com 6 kg de pescado da espécie porquinho, que haviam capturado utilizando caniços e molinetes.

A pesca foi realizada a menos de mil metros da barragem, o que é proibido pela Instrução Normativa IBAMA nº 26 de 02 de setembro de 2009. Como resultado, cada pescador recebeu uma autuação no valor de R$ 1.120,00 por infringir a norma que proíbe a pesca nesses locais.