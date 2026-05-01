A cidade de Coroados se prepara para uma noite de festa, música e reconhecimento. Nesta sexta-feira, 1º de maio, a Praça Central será palco do Festival do Trabalhador, evento gratuito promovido pela Prefeitura Municipal que promete reunir moradores e visitantes em uma grande celebração dedicada a quem move a cidade diariamente.
Com início às 20h, a programação inclui apresentações musicais ao vivo, com destaque para o show da banda Estação AM, além da tradicional Feirinha da Praça, que contará com opções gastronômicas e produtos locais. A proposta é oferecer um ambiente familiar, acessível e festivo para marcar o Dia do Trabalhador.
A estrutura do evento contará com palco, iluminação especial e espaço organizado para receber o público com segurança e conforto. A expectativa da organização é de grande participação popular, consolidando o festival como uma das principais comemorações do calendário municipal.
O prefeito Chéco destacou a importância da iniciativa como forma de valorização da população trabalhadora. “Esse festival é uma homenagem a cada cidadão que contribui para o desenvolvimento de Coroados. É uma forma de agradecer e também de proporcionar um momento de lazer e união para as famílias”, afirmou.
Já o secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Tiago Mirage, ressaltou o papel da cultura como ferramenta de integração social. “Preparamos tudo com muito carinho para que seja uma noite inesquecível. A música, a cultura e o lazer têm o poder de aproximar as pessoas e fortalecer o sentimento de pertencimento à nossa cidade”, disse.
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