A cidade de Coroados se prepara para uma noite de festa, música e reconhecimento. Nesta sexta-feira, 1º de maio, a Praça Central será palco do Festival do Trabalhador, evento gratuito promovido pela Prefeitura Municipal que promete reunir moradores e visitantes em uma grande celebração dedicada a quem move a cidade diariamente.

Com início às 20h, a programação inclui apresentações musicais ao vivo, com destaque para o show da banda Estação AM, além da tradicional Feirinha da Praça, que contará com opções gastronômicas e produtos locais. A proposta é oferecer um ambiente familiar, acessível e festivo para marcar o Dia do Trabalhador.

A estrutura do evento contará com palco, iluminação especial e espaço organizado para receber o público com segurança e conforto. A expectativa da organização é de grande participação popular, consolidando o festival como uma das principais comemorações do calendário municipal.