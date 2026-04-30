A Prefeitura de Araçatuba encaminhou ao Legislativo dois projetos de lei que tratam da revisão salarial dos servidores municipais e do reajuste no vale-alimentação. As propostas devem ser apresentadas na sessão ordinária desta segunda-feira (27) e têm votação prevista para o dia 4 de maio.

De acordo com os textos, a administração municipal propõe reajuste de 4,26% sobre os vencimentos de servidores ativos e inativos, incluindo funções gratificadas, aposentadorias e pensões. A correção deve entrar em vigor a partir de 1º de maio de 2026.

Outro projeto prevê aumento no valor do vale-alimentação, que passará de R$ 1.070,00 para R$ 1.137,00, representando um acréscimo de R$ 67,00, equivalente a 6,26%. O benefício contempla servidores ativos de todas as categorias.