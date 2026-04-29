A empresa responsável pelo transporte coletivo em Araçatuba, a TUA – Transportes Urbanos de Araçatuba, divulgou na manhã desta quarta-feira (29) uma nota oficial à imprensa se posicionando sobre a operação do serviço no município.
No comunicado, a empresa destaca que mantém o compromisso de oferecer um transporte eficiente, seguro e digno à população, mas ressalta que enfrenta limitações operacionais diretamente ligadas ao valor do subsídio repassado pelo poder público.
Segundo a TUA, Araçatuba, mesmo sendo uma cidade de porte relevante, está entre os municípios que menos investem proporcionalmente no subsídio ao transporte coletivo. De acordo com a empresa, esse cenário impacta principalmente a possibilidade de ampliação de rotas, aumento da frota e implementação de melhorias estruturais no sistema.
Apesar das dificuldades apontadas, a concessionária afirma que segue trabalhando para buscar soluções viáveis dentro da realidade financeira atual. A nota também destaca de forma positiva os resultados de uma pesquisa recente com usuários, que indicou avanços e reconhecimento em aspectos do serviço prestado.
A empresa reforça ainda que continuará investindo em melhorias possíveis no momento e mantendo o diálogo com a população e o poder público, com o objetivo de evoluir gradualmente o sistema de transporte coletivo da cidade.
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