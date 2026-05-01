01 de maio de 2026
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DROGAS

Homem tenta fugir, mas é preso com drogas em Ilha Solteira

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI-10
PM apreende cocaína e mais entorpecentes após abordagem em Ilha Solteira
PM apreende cocaína e mais entorpecentes após abordagem em Ilha Solteira

Um homem de 36 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (30), em Ilha Solteira, após uma tentativa frustrada de fuga. A Polícia Militar foi acionada via Copom para averiguar uma denúncia sobre a venda de entorpecentes no Passeio Manaus.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou escapar, mas foi alcançado pelos policiais. Durante a abordagem, foram encontrados dois pinos de cocaína em sua posse. Ao ser questionado, o homem admitiu que havia mais drogas em sua residência.

Com a autorização da mãe do suspeito, os policiais realizaram buscas no imóvel e localizaram 133 gramas de entorpecentes adicionais, totalizando a quantidade apreendida.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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