A Prefeitura de Birigui anunciou a abertura de um novo processo seletivo simplificado, regido pelo edital nº 79/2026, para contratação temporária em caráter emergencial. A iniciativa busca reforçar equipes e manter a continuidade dos serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde e atividade física.

Ao todo, são oferecidas oportunidades para quatro funções distintas, com jornadas que variam entre 30 e 40 horas semanais. Além dos salários, os profissionais contratados poderão receber benefícios como vale-alimentação e prêmio por assiduidade, que podem elevar a remuneração em até R$ 1.250, conforme previsto na legislação municipal.

Entre os cargos disponíveis estão cinco vagas para farmacêutico, com salário de R$ 6.486,36; uma vaga para fisioterapeuta, com remuneração de R$ 4.873,26; uma vaga para preparador físico, com o mesmo valor; e uma vaga para técnico em farmácia, com salário de R$ 3.328,50.