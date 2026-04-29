A Prefeitura de Birigui anunciou a abertura de um novo processo seletivo simplificado, regido pelo edital nº 79/2026, para contratação temporária em caráter emergencial. A iniciativa busca reforçar equipes e manter a continuidade dos serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde e atividade física.
Ao todo, são oferecidas oportunidades para quatro funções distintas, com jornadas que variam entre 30 e 40 horas semanais. Além dos salários, os profissionais contratados poderão receber benefícios como vale-alimentação e prêmio por assiduidade, que podem elevar a remuneração em até R$ 1.250, conforme previsto na legislação municipal.
Entre os cargos disponíveis estão cinco vagas para farmacêutico, com salário de R$ 6.486,36; uma vaga para fisioterapeuta, com remuneração de R$ 4.873,26; uma vaga para preparador físico, com o mesmo valor; e uma vaga para técnico em farmácia, com salário de R$ 3.328,50.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até às 23h59 desta quinta-feira, 30 de abril. Candidatos que não possuem acesso à rede poderão contar com suporte presencial na Divisão de Administração de Recursos Humanos, localizada na Rua Anhanguera, nº 1.155, no Jardim Morumbi.
O processo de seleção será composto por prova escrita eliminatória, prevista para o dia 10 de maio de 2026. Informações sobre local e horário serão divulgadas previamente no Diário Oficial Eletrônico do município.
Os contratos terão duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 10 meses. Já a validade do processo seletivo será de um ano, a partir da homologação final dos resultados.
O edital completo e demais detalhes podem ser consultados no site oficial disponibilizado pela Prefeitura.
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