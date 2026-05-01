O Penapolense entra em campo neste sábado (2), às 15h, para o duelo decisivo que pode garantir o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe enfrenta o São Caetano, fora de casa, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, com a vantagem do empate.

No primeiro confronto, disputado em Penápolis, o CAP venceu por 2 a 1 e construiu a vantagem ainda no primeiro tempo. Luís Henrique abriu o placar de cabeça após escanteio, e Luan Carioca ampliou em cobrança de pênalti, após sofrer a infração.

O São Caetano descontou antes do intervalo, também em pênalti convertido por Caiuby, em um lance que teve longa revisão do VAR, mantendo o confronto em aberto para a partida decisiva.