O Penapolense entra em campo neste sábado (2), às 15h, para o duelo decisivo que pode garantir o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe enfrenta o São Caetano, fora de casa, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, com a vantagem do empate.
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No primeiro confronto, disputado em Penápolis, o CAP venceu por 2 a 1 e construiu a vantagem ainda no primeiro tempo. Luís Henrique abriu o placar de cabeça após escanteio, e Luan Carioca ampliou em cobrança de pênalti, após sofrer a infração.
O São Caetano descontou antes do intervalo, também em pênalti convertido por Caiuby, em um lance que teve longa revisão do VAR, mantendo o confronto em aberto para a partida decisiva.
Agora, o cenário é claro: a Penapolense joga pelo empate para garantir vaga na final e o acesso. Já o time da casa precisa vencer para reverter a situação.
Campanha e expectativa
A equipe de Penápolis chega ao confronto embalada por uma campanha sólida na primeira fase, quando terminou na terceira colocação, com oito vitórias em 15 jogos.
O momento é visto como decisivo para a retomada do clube, que já viveu seus dias de destaque na elite do futebol paulista na década passada, enfrentando grandes equipes e protagonizando campanhas marcantes.
Após anos de queda e participações na quarta divisão estadual, a chamada “Bezinha”, o Penapolense volta a sonhar com dias melhores.
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