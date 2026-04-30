Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Jardim Recanto dos Pássaros, em Birigui. Um homem de 30 anos, identificado pelas iniciais C.J.P.J., segurança, foi detido após agredir a sogra e ferir uma criança durante um desentendimento familiar.
De acordo com o registro da ocorrência, a GCM foi acionada para averiguar uma possível agressão contra mulher em uma residência na Rua André Contel. Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima M.C.M.S., de 53 anos, costureira, com sangramento na boca e outros ferimentos pelo corpo.
Segundo relato da mulher, ela teria sido agredida pelo genro ao tentar defender a filha durante uma discussão. O agressor teria utilizado uma barra de ferro retirada do portão da casa para cometer as agressões.
Durante o tumulto, o menor A.M.O., de 8 anos, acabou sendo atingido ao entrar em contato com o objeto metálico, sofrendo ferimento na mão. Ele foi socorrido, medicado e liberado sem necessidade de sutura.
Após o ataque, o suspeito fugiu do local, mas foi localizado pouco tempo depois em um bar nas proximidades. Ele foi abordado pelas equipes e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro, onde exames constataram lesões no lábio, além de hematomas compatíveis com agressões físicas e uso de objeto contundente. O caso foi registrado com base na Lei Maria da Penha e segue sob investigação.
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