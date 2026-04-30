Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Jardim Recanto dos Pássaros, em Birigui. Um homem de 30 anos, identificado pelas iniciais C.J.P.J., segurança, foi detido após agredir a sogra e ferir uma criança durante um desentendimento familiar.

De acordo com o registro da ocorrência, a GCM foi acionada para averiguar uma possível agressão contra mulher em uma residência na Rua André Contel. Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima M.C.M.S., de 53 anos, costureira, com sangramento na boca e outros ferimentos pelo corpo.

Segundo relato da mulher, ela teria sido agredida pelo genro ao tentar defender a filha durante uma discussão. O agressor teria utilizado uma barra de ferro retirada do portão da casa para cometer as agressões.