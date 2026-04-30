Um acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (29), por volta das 22h, deixou um motociclista ferido no cruzamento das ruas Liberdade e Afonso Pena, em Birigui.
Segundo informações apuradas, uma idosa de 70 anos conduzia um Ford EcoSport pela Rua Liberdade, no sentido da Avenida Euclides Miragaia. Ao chegar ao cruzamento — que conta com sinalização de parada obrigatória —, ela teria interrompido o veículo, observado o fluxo e, ao não visualizar outros veículos, avançou.
No entanto, uma motocicleta Honda CB 300R, conduzida por um homem de 44 anos, que seguia pela Rua Afonso Pena em direção à Rua Saudades, acabou colidindo contra a lateral do automóvel. O motociclista relatou que o carro entrou repentinamente em sua frente, não havendo tempo hábil para evitar o impacto.
Com a batida, o condutor da moto sofreu ferimentos leves e foi socorrido. A motorista permaneceu no local e prestou assistência à vítima.
A motocicleta teve danos significativos na parte frontal, incluindo carenagem, farol, painel e assento. Já o carro apresentou avarias na roda dianteira esquerda, além de danos na lataria, capô e para-choque.
O caso serve de alerta para motoristas e motociclistas: mesmo em cruzamentos sinalizados, a atenção deve ser redobrada. Um instante de descuido pode resultar em acidentes.
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