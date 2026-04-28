Imagens que circulam em grupos de WhatsApp mostram os momentos que antecederam o grave acidente que terminou com a morte de Guilherme Henrique Furlan, de 30 anos, na madrugada de domingo (26), na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461).

No vídeo, a caminhonete S10 conduzida pela vítima aparece trafegando por uma via interna de um condomínio de ranchos. Ao deixar o local, o motorista perde o controle da direção e quase colide contra o muro de residências. Informações apontam que o veículo possuía uma “tag” de acesso, o que teria permitido a entrada no espaço.

Há ainda relatos de que Furlan poderia estar sob efeito de álcool no momento do acidente. A hipótese segue sob análise e depende de confirmação oficial da perícia.

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