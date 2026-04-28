Imagens que circulam em grupos de WhatsApp mostram os momentos que antecederam o grave acidente que terminou com a morte de Guilherme Henrique Furlan, de 30 anos, na madrugada de domingo (26), na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461).
No vídeo, a caminhonete S10 conduzida pela vítima aparece trafegando por uma via interna de um condomínio de ranchos. Ao deixar o local, o motorista perde o controle da direção e quase colide contra o muro de residências. Informações apontam que o veículo possuía uma “tag” de acesso, o que teria permitido a entrada no espaço.
Há ainda relatos de que Furlan poderia estar sob efeito de álcool no momento do acidente. A hipótese segue sob análise e depende de confirmação oficial da perícia.
Liberdade provisória
O outro motorista envolvido na colisão, Kaio Alves Dutra, de 27 anos, teve liberdade provisória concedida pela Justiça nesta segunda-feira (27). No entanto, ele permanece preso até o pagamento de fiança fixada em R$ 24.315, equivalente a 15 salários mínimos.
Além disso, foram impostas medidas cautelares: ele não poderá se ausentar da comarca por mais de dez dias sem autorização judicial, teve a Carteira Nacional de Habilitação suspensa e está proibido de dirigir até a conclusão do processo.
Álcool e investigação
O teste do bafômetro realizado em Kaio apontou 0,31 mg de álcool por litro de ar alveolar — índice abaixo do limite legal para caracterização automática do crime de embriaguez ao volante. Ainda assim, o delegado responsável optou pela prisão em flagrante, considerando a gravidade do acidente, com vítima fatal, e dúvidas iniciais sobre eventual prestação de socorro.
O motorista responderá por homicídio culposo qualificado pelo consumo de álcool e também por lesão corporal culposa na direção de veículo.
Feridos
Além da vítima fatal, outras quatro pessoas ficaram feridas. Duas jovens seguem internadas na Santa Casa de Birigui, sendo uma delas em estado grave na UTI. O hospital ainda não divulgou atualização recente sobre o quadro clínico.
O corpo de Guilherme Henrique Furlan foi sepultado na tarde de segunda-feira (27), em Birigui.
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