30 de abril de 2026
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POLÍCIA CIVIL

AGORA: Polícia deflagra 'Operação Distrito Seguro' em Glicério

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação teve como foco o combate a crimes e o cumprimento de mandados no bairro Juritis
Ação teve como foco o combate a crimes e o cumprimento de mandados no bairro Juritis

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Distrito Seguro, no município de Glicério, na região de Araçatuba.

A ação foi coordenada pela unidade local com apoio da Delegacia Seccional, e teve como principal objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além do enfrentamento a crimes relacionados à posse irregular de armas, tráfico de entorpecentes e armazenamento inadequado de substâncias potencialmente perigosas.

Os trabalhos foram concentrados no bairro Juritis, onde equipes policiais realizaram diligências estratégicas com base em investigações em andamento. A operação integra um conjunto de ações voltadas ao reforço da segurança pública e à repressão de atividades ilícitas na região.

De acordo com a Polícia Civil, iniciativas como a Operação Distrito Seguro fazem parte de um planejamento contínuo, que busca ampliar a presença policial, fortalecer investigações e garantir maior tranquilidade à população.

As apurações seguem em andamento e novas informações devem ser divulgadas em breve.

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