A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Distrito Seguro, no município de Glicério, na região de Araçatuba.
A ação foi coordenada pela unidade local com apoio da Delegacia Seccional, e teve como principal objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além do enfrentamento a crimes relacionados à posse irregular de armas, tráfico de entorpecentes e armazenamento inadequado de substâncias potencialmente perigosas.
Os trabalhos foram concentrados no bairro Juritis, onde equipes policiais realizaram diligências estratégicas com base em investigações em andamento. A operação integra um conjunto de ações voltadas ao reforço da segurança pública e à repressão de atividades ilícitas na região.
De acordo com a Polícia Civil, iniciativas como a Operação Distrito Seguro fazem parte de um planejamento contínuo, que busca ampliar a presença policial, fortalecer investigações e garantir maior tranquilidade à população.
As apurações seguem em andamento e novas informações devem ser divulgadas em breve.
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