A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Distrito Seguro, no município de Glicério, na região de Araçatuba.

A ação foi coordenada pela unidade local com apoio da Delegacia Seccional, e teve como principal objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além do enfrentamento a crimes relacionados à posse irregular de armas, tráfico de entorpecentes e armazenamento inadequado de substâncias potencialmente perigosas.

Os trabalhos foram concentrados no bairro Juritis, onde equipes policiais realizaram diligências estratégicas com base em investigações em andamento. A operação integra um conjunto de ações voltadas ao reforço da segurança pública e à repressão de atividades ilícitas na região.