

O feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (1º), vai alterar o funcionamento dos serviços públicos municipais em Araçatuba. As repartições administrativas não terão atendimento ao público durante o dia, com retorno previsto para segunda-feira (4), a partir das 8h.

Mesmo com a suspensão parcial, os serviços considerados essenciais continuarão operando normalmente. Na área da saúde, permanecem em funcionamento o Samu, o Pronto-Socorro Municipal, o Pronto-Socorro Odontológico, o Caps III Adulto e o Caps AD. As unidades básicas de saúde dos bairros Morada dos Nobres e Umuarama II também seguirão com atendimento 24 horas.

Outros serviços indispensáveis, como a Guarda Civil Municipal, a coleta de lixo, os ecopontos e os parques municipais, não terão alterações durante o feriado. A capela municipal e os cemitérios também manterão o atendimento regular.