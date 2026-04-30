Um homem de 31 anos foi preso na noite desta quarta-feira (29), no bairro Jardim Planalto, em Birigui, após ameaçar os próprios pais com uma foice e gasolina; segundo a Polícia Militar, ele chegou a espalhar o combustível pela casa e sobre a mãe, elevando o risco de incêndio criminoso.
De acordo com a PM, o suspeito apresentava comportamento agressivo e sinais de possível uso de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem exaltado, fazendo gestos ameaçadores contra a mãe, de 60 anos, que estava em frente à residência.
O pai, também idoso e em recuperação de uma cirurgia no quadril, fugiu e se escondeu em uma área verde próxima. À equipe, a mulher relatou que o filho havia ameaçado matar o marido com uma foice.
Diante da recusa em se render, os policiais utilizaram técnicas de contenção para imobilizar o homem. Após a ação, o pai saiu do esconderijo e confirmou as ameaças.
Durante a ocorrência, foram apreendidos um galão com gasolina, uma foice e um isqueiro. Segundo a polícia, o mesmo indivíduo já havia sido detido horas antes, no mesmo dia, por envolvimento em outra ocorrência por receptação e porte de simulacro de arma de fogo.
O homem foi preso em flagrante. O caso foi registrado como ameaça, resistência e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.
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