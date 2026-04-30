Um homem de 31 anos foi preso na noite desta quarta-feira (29), no bairro Jardim Planalto, em Birigui, após ameaçar os próprios pais com uma foice e gasolina; segundo a Polícia Militar, ele chegou a espalhar o combustível pela casa e sobre a mãe, elevando o risco de incêndio criminoso.

De acordo com a PM, o suspeito apresentava comportamento agressivo e sinais de possível uso de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem exaltado, fazendo gestos ameaçadores contra a mãe, de 60 anos, que estava em frente à residência.

O pai, também idoso e em recuperação de uma cirurgia no quadril, fugiu e se escondeu em uma área verde próxima. À equipe, a mulher relatou que o filho havia ameaçado matar o marido com uma foice.