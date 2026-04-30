01 de maio de 2026
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SÃO RAFAEL

Procurado é preso com drogas e munições em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Ação da Força Tática no bairro São Rafael também apreendeu menor e materiais do tráfico
Ação da Força Tática no bairro São Rafael também apreendeu menor e materiais do tráfico

Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite dessa quarta-feira (29), em Araçatuba, durante uma ação da Polícia Militar que também resultou na apreensão de drogas, munições e objetos ligados ao tráfico.

A ocorrência foi registrada na rua Pedro Augusto de Oliveira, no bairro São Rafael, onde equipes da Força Tática realizavam averiguação. Segundo informações policiais, o suspeito tentou fugir ao perceber a presença da equipe, mas acabou sendo alcançado e detido.

Durante buscas na residência, os policiais encontraram porções de entorpecentes, munições, dinheiro e balanças de precisão, além de outros itens utilizados na comercialização de drogas.

Um menor de idade que estava no local também foi apreendido. Ambos foram encaminhados ao Distrito Policial, onde o homem permaneceu preso, enquanto o adolescente ficou à disposição da Justiça.

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