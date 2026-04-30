Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite dessa quarta-feira (29), em Araçatuba, durante uma ação da Polícia Militar que também resultou na apreensão de drogas, munições e objetos ligados ao tráfico.

A ocorrência foi registrada na rua Pedro Augusto de Oliveira, no bairro São Rafael, onde equipes da Força Tática realizavam averiguação. Segundo informações policiais, o suspeito tentou fugir ao perceber a presença da equipe, mas acabou sendo alcançado e detido.

Durante buscas na residência, os policiais encontraram porções de entorpecentes, munições, dinheiro e balanças de precisão, além de outros itens utilizados na comercialização de drogas.