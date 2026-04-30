As rodovias paulistas contarão com reforço no policiamento e intensificação das fiscalizações entre os dias 30 de abril e 4 de maio, durante a Operação especial do feriado do Dia do Trabalho. A ação, coordenada pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), busca ampliar a segurança viária em trechos com maior circulação de veículos.

Na região de Araçatuba, a expectativa é de aumento significativo no fluxo de motoristas, principalmente em vias estratégicas como a Rodovia Marechal Rondon, principal corredor que corta o Noroeste Paulista. Outras rodovias importantes da região também devem registrar movimento intenso, como a Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Rollemberg, Arnaldo Covolan (na região de Penápolis) e a Senador Teotônio Vilela, que liga Araçatuba a Birigui.

O policiamento será reforçado em pontos considerados críticos, com apoio de bases operacionais já instaladas, como a da Marechal Rondon entre Araçatuba e Birigui, além de estruturas em cidades como Penápolis e Castilho.