Os valores dos pedágios na Rodovia Washington Luís (SP-310) serão reajustados a partir da zero hora desta sexta-feira (1º). A atualização segue o contrato de concessão firmado entre a Ecovias Noroeste Paulista e o Governo do Estado de São Paulo.

Na região noroeste, em especial, São José do Rio Preto, a praça de pedágio em Catiguá passará a cobrar R$ 19,80 de veículos de passeio, um acréscimo de R$ 0,80. Usuários que utilizam sistemas automáticos de pagamento, como TAGs, continuam com desconto de 5%, pagando R$ 18,81 no trecho.

Para motociclistas, o valor será de R$ 9,90, com aumento de R$ 0,40. O reajuste também será aplicado em outras praças localizadas em cidades como Agulha e Araraquara.