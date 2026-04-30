Os valores dos pedágios na Rodovia Washington Luís (SP-310) serão reajustados a partir da zero hora desta sexta-feira (1º). A atualização segue o contrato de concessão firmado entre a Ecovias Noroeste Paulista e o Governo do Estado de São Paulo.
Na região noroeste, em especial, São José do Rio Preto, a praça de pedágio em Catiguá passará a cobrar R$ 19,80 de veículos de passeio, um acréscimo de R$ 0,80. Usuários que utilizam sistemas automáticos de pagamento, como TAGs, continuam com desconto de 5%, pagando R$ 18,81 no trecho.
Para motociclistas, o valor será de R$ 9,90, com aumento de R$ 0,40. O reajuste também será aplicado em outras praças localizadas em cidades como Agulha e Araraquara.
A concessionária informou que a correção segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, considerando o período entre maio de 2025 e abril de 2026, com variação de 4,11%.
Além de ligar importantes cidades do interior paulista, a SP-310 é uma via estratégica utilizada por moradores da região de Araçatuba que se deslocam para outros estados, o que amplia o impacto do reajuste no dia a dia de quem depende da rodovia.
CONFIRA AS OUTRAS PRAÇAS DE PEDÁGIO COM REAJUSTE NO ESTADO:
- ARARAQUARA (Rodovia Washington Luís – SP-310): R$ 21,90
- AGULHA (Rodovia Washington Luís – SP-310): R$ 13,20
- CATIGUÁ (Rodovia Washington Luís – SP-310): R$ 19,00
- DOBRADA (Rodovia Brigadeiro Faria Lima – SP-326): R$ 10,80
- TAIÚVA (Rodovia Brigadeiro Faria Lima – SP-326): R$ 9,80
- COLINA (Rodovia Brigadeiro Faria Lima – SP-326): R$ 11,20
- JABOTICABAL (Rodovia Carlos Tonanni – SP-333): R$ 16,90
- ITÁPOLIS (Rodovia Laurentino Mascari – SP-333): R$ 9,40
- PIRANGI (Rodovia Comendador Pedro Monteleone – SP-351): R$ 12,30
- MONTE ALTO (Rodovia Orlando Chesini Ometto – SP-323): R$ 7,50
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