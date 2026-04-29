O combate a irregularidades no fornecimento de energia resultou na regularização de 270 instalações na região de Araçatuba ao longo do último ano. As ações foram motivadas por cerca de 1,5 mil denúncias feitas por consumidores, que deram origem a vistorias técnicas e operações conjuntas com forças policiais.

Durante esse período, segundo a CPFL Paulista, foram recuperados 245,6 megawatts-hora (MWh) de energia desviada - volume suficiente para abastecer, em média, 122 residências por um ano.

Segundo a concessionária, a participação da população é fundamental para coibir práticas ilegais. “A denúncia contribui para um sistema mais equilibrado e seguro, beneficiando toda a coletividade”, destaca o gerente de Gestão de Energia e Receita da empresa, Daniel Carvalho.