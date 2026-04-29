O combate a irregularidades no fornecimento de energia resultou na regularização de 270 instalações na região de Araçatuba ao longo do último ano. As ações foram motivadas por cerca de 1,5 mil denúncias feitas por consumidores, que deram origem a vistorias técnicas e operações conjuntas com forças policiais.
Durante esse período, segundo a CPFL Paulista, foram recuperados 245,6 megawatts-hora (MWh) de energia desviada - volume suficiente para abastecer, em média, 122 residências por um ano.
Segundo a concessionária, a participação da população é fundamental para coibir práticas ilegais. “A denúncia contribui para um sistema mais equilibrado e seguro, beneficiando toda a coletividade”, destaca o gerente de Gestão de Energia e Receita da empresa, Daniel Carvalho.
Conhecidas popularmente como “gatos”, as ligações clandestinas e fraudes em medidores representam riscos significativos. Por não seguirem normas técnicas, essas intervenções podem causar sobrecarga na rede elétrica, oscilações no fornecimento e até interrupções no serviço. Além disso, aumentam as chances de acidentes graves, como incêndios e choques elétricos.
Outro impacto importante está no bolso do consumidor. Parte das perdas causadas por furtos e fraudes é considerada nos processos de revisão tarifária da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o que pode elevar o valor da conta de luz para todos os usuários.
A prática de furto de energia é crime no Brasil, com pena de um a quatro anos de prisão, além de multa. Em casos de fraude, como adulteração de equipamentos de medição, as penalidades podem ser ainda mais severas, incluindo cobrança retroativa do consumo irregular.
Para intensificar o combate às irregularidades, a CPFL também vem investindo em tecnologia. Em 2025, foram aplicados mais de R$ 90 milhões em soluções como medidores blindados, sistemas de leitura remota e equipamentos instalados em locais de difícil acesso, aumentando a segurança e a confiabilidade da rede.
As denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do aplicativo CPFL Energia ou pelo site oficial da companhia.
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