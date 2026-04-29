30 de abril de 2026
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CAPTURADO

Condenado por estupro de vulnerável é preso após cerco em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Homem com pena de mais de 24 anos foi capturado pela PM dentro de casa após mandado expedido pela Justiça
Homem com pena de mais de 24 anos foi capturado pela PM dentro de casa após mandado expedido pela Justiça

Um homem de 27 anos, condenado a mais de duas décadas de prisão por estupro de vulnerável, foi capturado pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (29), em Birigui. A ação foi marcada por um cerco estratégico que terminou com a prisão do condenado sem resistência.

A operação aconteceu por volta das 11h50, no bairro João Crevelaro. De posse do mandado judicial, equipes da PM cercaram o imóvel onde o homem estava escondido. Ele foi localizado no interior da residência e detido após abordagem rápida e precisa.

Segundo informações, o condenado já tinha conhecimento da sentença, que determinou 24 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. A ordem de prisão havia sido expedida pela Justiça paulista em maio de 2025, com base no artigo 217-A do Código Penal, que trata de crimes sexuais contra pessoas em situação de vulnerabilidade.

Após a captura, o homem foi conduzido para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A ação evidencia o trabalho contínuo das forças de segurança no cumprimento de decisões judiciais e no combate a crimes de alta gravidade, reforçando que condenações não ficam impunes mesmo com o passar do tempo.

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