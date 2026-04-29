Um homem de 27 anos, condenado a mais de duas décadas de prisão por estupro de vulnerável, foi capturado pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (29), em Birigui. A ação foi marcada por um cerco estratégico que terminou com a prisão do condenado sem resistência.

A operação aconteceu por volta das 11h50, no bairro João Crevelaro. De posse do mandado judicial, equipes da PM cercaram o imóvel onde o homem estava escondido. Ele foi localizado no interior da residência e detido após abordagem rápida e precisa.

Segundo informações, o condenado já tinha conhecimento da sentença, que determinou 24 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. A ordem de prisão havia sido expedida pela Justiça paulista em maio de 2025, com base no artigo 217-A do Código Penal, que trata de crimes sexuais contra pessoas em situação de vulnerabilidade.