A Prefeitura de Luiziânia, a aproximadamente 60 km de Araçatuba, divulgou a abertura de um novo processo seletivo para contratação de profissionais em diferentes níveis de escolaridade. O edital que prevê o preenchimento de duas vagas imediatas para reforço do quadro municipal.
As oportunidades são destinadas aos cargos de Atendente, que exige ensino fundamental completo, e Professor PEB I, voltado à educação de crianças de 0 a 3 anos, com exigência de formação superior em Pedagogia e habilitação na área.
Para a função de Atendente, o salário é de R$ 1.839,04, com jornada de 40 horas semanais. Já o cargo de Professor oferece remuneração de R$ 3.652,20, com carga horária de 30 horas por semana.
As inscrições estarão abertas entre os dias 23 de abril, a partir das 8h, e 3 de maio de 2026, até as 23h59. Os interessados devem se inscrever pela internet, por meio do site da banca organizadora. A taxa de participação é de R$ 35 para nível fundamental e R$ 80 para nível superior, com possibilidade de isenção conforme critérios estabelecidos no edital.
A seleção será composta por prova objetiva, obrigatória para todos os candidatos, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e conteúdos específicos. A aplicação está prevista para o dia 17 de maio. Para o cargo de professor, também haverá análise de títulos, considerando formação acadêmica como especialização, mestrado e doutorado.
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