A Prefeitura de Luiziânia, a aproximadamente 60 km de Araçatuba, divulgou a abertura de um novo processo seletivo para contratação de profissionais em diferentes níveis de escolaridade. O edital que prevê o preenchimento de duas vagas imediatas para reforço do quadro municipal.

As oportunidades são destinadas aos cargos de Atendente, que exige ensino fundamental completo, e Professor PEB I, voltado à educação de crianças de 0 a 3 anos, com exigência de formação superior em Pedagogia e habilitação na área.

Para a função de Atendente, o salário é de R$ 1.839,04, com jornada de 40 horas semanais. Já o cargo de Professor oferece remuneração de R$ 3.652,20, com carga horária de 30 horas por semana.