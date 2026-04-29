A Polícia Militar realizou, na tarde desta quarta-feira (29), a prisão de um homem de 22 anos investigado por estupro de vulnerável em Birigui. A captura ocorreu após o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
A ação foi realizada por volta das 16h, dentro do próprio Fórum da cidade, onde o suspeito foi localizado pelas equipes policiais. A abordagem aconteceu sem resistência, e todos os procedimentos foram conduzidos de forma segura e dentro dos protocolos legais.
De acordo com as informações, a ordem judicial partiu da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui, que determinou a prisão diante da gravidade das acusações. O crime investigado é considerado um dos mais severos do Código Penal, envolvendo vítimas em condição de vulnerabilidade.
Mesmo sem antecedentes criminais registrados, o homem teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado, permanecendo à disposição da Justiça para o andamento do processo.
A operação reforça a atuação da Polícia Militar no cumprimento rigoroso de decisões judiciais e no combate a crimes que colocam em risco a integridade de pessoas vulneráveis, garantindo uma resposta rápida e efetiva à sociedade.
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