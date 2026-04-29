A Polícia Militar realizou, na tarde desta quarta-feira (29), a prisão de um homem de 22 anos investigado por estupro de vulnerável em Birigui. A captura ocorreu após o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

A ação foi realizada por volta das 16h, dentro do próprio Fórum da cidade, onde o suspeito foi localizado pelas equipes policiais. A abordagem aconteceu sem resistência, e todos os procedimentos foram conduzidos de forma segura e dentro dos protocolos legais.

De acordo com as informações, a ordem judicial partiu da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui, que determinou a prisão diante da gravidade das acusações. O crime investigado é considerado um dos mais severos do Código Penal, envolvendo vítimas em condição de vulnerabilidade.