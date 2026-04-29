Um caso delicado e repleto de versões conflitantes foi registrado na noite desta terça-feira (28) na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba. Um homem de 43 anos procurou a unidade para denunciar que estaria sendo alvo de uma acusação falsa de estupro feita por sua enteada, de 35 anos.
Segundo o relato, as acusações começaram a surgir por meio de áudios enviados pela mulher através de um aplicativo de mensagens. Ela afirma que o crime teria ocorrido no último domingo (26).
De acordo com o boletim de ocorrência, todos teriam participado de um baile na mesma noite. No local, a mulher teria ingerido bebida alcoólica e permanecido na companhia de um homem desconhecido. O padrasto e a companheira deixaram o evento antes e retornaram para casa.
O denunciante afirma que já estava dormindo quando a enteada chegou à residência. Ele sustenta que não teve qualquer contato com a mulher naquele momento. Ainda segundo o relato, a esposa dele encontrou a filha posteriormente em uma poltrona, com sinais de desorientação, e a ajudou a ir para o quarto.
No dia seguinte, após deixar a casa, a mulher passou a encaminhar mensagens acusando o padrasto de violência sexual.
Até o momento, conforme consta no registro policial, a suposta vítima não formalizou denúncia por estupro junto às autoridades.
Diante dos fatos apresentados, a Polícia Civil registrou a ocorrência como calúnia. O homem foi orientado quanto ao prazo legal de seis meses para ingressar com uma queixa-crime contra a enteada.
O caso deve ser analisado pelas autoridades, que poderão aprofundar as investigações para esclarecer as circunstâncias e responsabilidades envolvendo as acusações.
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