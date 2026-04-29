Um caso delicado e repleto de versões conflitantes foi registrado na noite desta terça-feira (28) na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba. Um homem de 43 anos procurou a unidade para denunciar que estaria sendo alvo de uma acusação falsa de estupro feita por sua enteada, de 35 anos.

Segundo o relato, as acusações começaram a surgir por meio de áudios enviados pela mulher através de um aplicativo de mensagens. Ela afirma que o crime teria ocorrido no último domingo (26).

De acordo com o boletim de ocorrência, todos teriam participado de um baile na mesma noite. No local, a mulher teria ingerido bebida alcoólica e permanecido na companhia de um homem desconhecido. O padrasto e a companheira deixaram o evento antes e retornaram para casa.