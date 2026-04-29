Uma ação rápida da Polícia Militar terminou com a apreensão de um simulacro de arma de fogo e a recuperação de uma bicicleta furtada, na tarde desta quarta-feira (29), em Birigui.
A ocorrência teve início por volta das 13h45, após equipes serem acionadas via copom com a informação de que um homem, em uma bicicleta verde, teria ameaçado um motorista no bairro Jandaia, apontando uma arma antes de fugir.
Durante patrulhamento na região, os policiais localizaram um indivíduo com as mesmas características. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou escapar entrando em uma residência que, segundo constatado, não era de sua propriedade. A abordagem foi realizada em seguida.
Na revista pessoal, os agentes encontraram na cintura do suspeito um simulacro de pistola. Questionado, o homem não conseguiu explicar a procedência da bicicleta que utilizava, uma verde e preta.
Após verificação, o veículo foi identificado como produto de furto e devolvido à família do verdadeiro proprietário. Já o simulacro permaneceu apreendido pelas autoridades.
A ocorrência foi registrada como receptação culposa. Após os procedimentos legais, o homem foi liberado. A ação reforça a atuação constante da Polícia Militar nas ruas, com resposta rápida a denúncias e foco na proteção da população, garantindo a recuperação de bens e a prevenção de situações de risco.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.