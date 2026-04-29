Uma ação rápida da Polícia Militar terminou com a apreensão de um simulacro de arma de fogo e a recuperação de uma bicicleta furtada, na tarde desta quarta-feira (29), em Birigui.

A ocorrência teve início por volta das 13h45, após equipes serem acionadas via copom com a informação de que um homem, em uma bicicleta verde, teria ameaçado um motorista no bairro Jandaia, apontando uma arma antes de fugir.

Durante patrulhamento na região, os policiais localizaram um indivíduo com as mesmas características. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou escapar entrando em uma residência que, segundo constatado, não era de sua propriedade. A abordagem foi realizada em seguida.