Um desentendimento dentro de casa acabou exigindo a intervenção da Guarda Civil Municipal (GCM) de Braúna na tarde desta terça-feira (28) e teve desfecho no plantão policial de Penápolis.
Segundo informações apuradas, a equipe realizava patrulhamento de rotina por Braúna quando foi parada por moradores por volta das 17h10. Ao chegar ao local indicado, os agentes se depararam com uma briga envolvendo pai e filho.
De acordo com o relato, o jovem — que seria usuário de drogas — teria pedido dinheiro ao pai para comprar entorpecentes. Diante da recusa, a situação rapidamente saiu do controle, evoluindo de uma discussão verbal para agressão física.
Durante o confronto, o filho teria empurrado o pai com força, fazendo com que ele fosse lançado contra um portão. A vítima sofreu um arranhão nas costas, sem maior gravidade.
Após conter a situação, a GCM conduziu ambos até o plantão policial de Penápolis, onde a ocorrência foi formalmente registrada. A autoridade de plantão analisou o caso e adotou as providências legais cabíveis.
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