Um desentendimento dentro de casa acabou exigindo a intervenção da Guarda Civil Municipal (GCM) de Braúna na tarde desta terça-feira (28) e teve desfecho no plantão policial de Penápolis.

Segundo informações apuradas, a equipe realizava patrulhamento de rotina por Braúna quando foi parada por moradores por volta das 17h10. Ao chegar ao local indicado, os agentes se depararam com uma briga envolvendo pai e filho.

De acordo com o relato, o jovem — que seria usuário de drogas — teria pedido dinheiro ao pai para comprar entorpecentes. Diante da recusa, a situação rapidamente saiu do controle, evoluindo de uma discussão verbal para agressão física.