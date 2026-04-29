A defesa de Kaio Dutra, 27 anos, envolvido em um acidente de trânsito com vítima fatal registrado no último domingo (26), na região de Araçatuba, divulgou uma nota oficial à imprensa trazendo esclarecimentos sobre o caso.
De acordo com o posicionamento, o motorista da caminhonete Toyota Hilux foi autuado em flagrante pela Polícia Civil do Estado de São Paulo por, em tese, homicídio culposo na direção de veículo automotor, além de lesão corporal culposa em relação às demais vítimas envolvidas.
Ainda segundo a defesa, o jovem foi apresentado à Justiça durante audiência de custódia realizada na segunda-feira (27). Na ocasião, foi destacado que ele é primário, não possui antecedentes criminais e, após o acidente, permaneceu no local prestando socorro às vítimas e colaborando com o trabalho das autoridades.
Com base nesses elementos, o Judiciário concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança fixada em 15 salários mínimos totalizando R$ 24.315. Após o recolhimento do valor, o investigado passou a responder ao processo em liberdade.
Na nota, a defesa afirma confiar no Poder Judiciário e reforça que todos os esclarecimentos serão apresentados ao longo da investigação, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Por fim, o posicionamento também manifesta pesar pelo ocorrido e solidariedade às vítimas, familiares e amigos.
O acidente
O acidente aconteceu na madrugada do ultimo domingo 26 na Rodovia Roberto Rollemberg, (SP-461), no município de Brejo Alegre, com o impacto o jovem Guilherme Henrique Furlan acabou morrendo no local, outras três pessoas foram socorridas ao Pronto Socorro de Birigui.
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