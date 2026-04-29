A defesa de Kaio Dutra, 27 anos, envolvido em um acidente de trânsito com vítima fatal registrado no último domingo (26), na região de Araçatuba, divulgou uma nota oficial à imprensa trazendo esclarecimentos sobre o caso.

De acordo com o posicionamento, o motorista da caminhonete Toyota Hilux foi autuado em flagrante pela Polícia Civil do Estado de São Paulo por, em tese, homicídio culposo na direção de veículo automotor, além de lesão corporal culposa em relação às demais vítimas envolvidas.

Ainda segundo a defesa, o jovem foi apresentado à Justiça durante audiência de custódia realizada na segunda-feira (27). Na ocasião, foi destacado que ele é primário, não possui antecedentes criminais e, após o acidente, permaneceu no local prestando socorro às vítimas e colaborando com o trabalho das autoridades.