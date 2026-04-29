Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de um jovem de 27 anos suspeito de envolvimento em um assalto a um posto de combustíveis registrado neste mês. A captura ocorreu na manhã desta quarta-feira, após trabalho investigativo conduzido por equipes da DIG vinculada ao Deinter-10, na região de Araçatuba.

O investigado, morador de Tupã, foi localizado em um centro terapêutico no bairro Chácaras Califórnia, onde estava internado para tratamento. Contra ele, havia mandados de busca e prisão temporária expedidos pela Justiça.

De acordo com as investigações, o homem é apontado como autor de um roubo ocorrido na madrugada do dia 12 de abril, em um auto posto localizado na Avenida Pompeu. Na ocasião, ele teria chegado a pé ao estabelecimento, anunciado o assalto e exigido o dinheiro do caixa, fugindo em seguida com cerca de R$ 100.