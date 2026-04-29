Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de um jovem de 27 anos suspeito de envolvimento em um assalto a um posto de combustíveis registrado neste mês. A captura ocorreu na manhã desta quarta-feira, após trabalho investigativo conduzido por equipes da DIG vinculada ao Deinter-10, na região de Araçatuba.
O investigado, morador de Tupã, foi localizado em um centro terapêutico no bairro Chácaras Califórnia, onde estava internado para tratamento. Contra ele, havia mandados de busca e prisão temporária expedidos pela Justiça.
De acordo com as investigações, o homem é apontado como autor de um roubo ocorrido na madrugada do dia 12 de abril, em um auto posto localizado na Avenida Pompeu. Na ocasião, ele teria chegado a pé ao estabelecimento, anunciado o assalto e exigido o dinheiro do caixa, fugindo em seguida com cerca de R$ 100.
Após o crime, a equipe da delegacia especializada iniciou diligências e conseguiu identificar o suspeito por meio de técnicas investigativas. A partir disso, também foi possível descobrir o paradeiro do indivíduo, o que levou ao pedido de prisão temporária, posteriormente autorizado pelo Poder Judiciário após manifestação do Ministério Público.
Durante a abordagem, o suspeito foi detido e, em depoimento, confessou a prática do crime. Segundo ele, no dia do assalto, teria deixado a clínica após uma recaída no uso de drogas. Sem recursos financeiros, acabou cometendo o roubo para sustentar o consumo de entorpecentes.
A prisão temporária tem prazo inicial de cinco dias, podendo ser convertida em prisão preventiva, conforme decisão da Justiça. O caso segue sob investigação, e o suspeito permanece à disposição do Judiciário.
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