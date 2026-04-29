Uma grande ofensiva da Polícia Civil do Estado de São Paulo movimentou a manhã desta quarta-feira (29) em Glicério, com foco no distrito de Juritis. Batizada de “Operação Distrito Seguro”, a ação reuniu diversas frentes de investigação e teve como objetivo atacar diferentes tipos de crime de forma simultânea, reforçando o combate à criminalidade na região.
Logo nas primeiras horas do dia, equipes coordenadas pelo delegado de polícia Marcel Bassp saíram às ruas para cumprir mandados judiciais de busca e apreensão, com diligências tanto na área urbana quanto rural do município. O resultado foi uma sequência de ocorrências que revelam a complexidade dos casos investigados.
Arma, munição e droga em residência
Em uma das ações, os policiais localizaram um revólver calibre 32 acompanhado de 12 munições intactas dentro de um imóvel residencial. No local, também foram encontrados objetos com vestígios de entorpecentes e um cigarro com características semelhantes à maconha.
O investigado não foi localizado durante a operação, apesar das buscas realizadas. A companheira dele acompanhou a ação e foi responsável por receber a intimação para que ele compareça à delegacia. Todo o material foi apreendido e será periciado.
Investigação de estupro de vulnerável
Em outra frente, a Polícia Civil cumpriu mandado dentro de uma investigação delicada envolvendo estupro de vulnerável. O alvo é um homem de 60 anos, morador da zona rural.
Durante as buscas, um aparelho celular foi apreendido. Em análise preliminar, não foram encontrados conteúdos ilícitos, como imagens de pornografia infantil. Ainda assim, o equipamento passará por perícia técnica detalhada, e o investigado deverá prestar depoimento nos próximos dias.
Crime ambiental: Substância suspeita apreendida
A operação também avançou sobre um caso de crime ambiental. Em uma propriedade rural, os policiais encontraram um galão com cerca de 30 litros de um líquido semelhante a combustível, armazenado de forma irregular.
A perícia foi acionada e realizou a coleta de material, que agora será analisado para identificar a substância e possíveis riscos. O caso pode se enquadrar na legislação ambiental, dependendo do laudo técnico.
Apoio a investigação de Dracena
Paralelamente, a equipe de Glicério também deu apoio a uma investigação conduzida pela DIG/Dise de Dracena. Durante essa ação, um homem de 31 anos foi ouvido e liberado. Foram apreendidos celulares, chips e folhas de cheques, que devem contribuir com o andamento das investigações.
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