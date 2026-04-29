Uma grande ofensiva da Polícia Civil do Estado de São Paulo movimentou a manhã desta quarta-feira (29) em Glicério, com foco no distrito de Juritis. Batizada de “Operação Distrito Seguro”, a ação reuniu diversas frentes de investigação e teve como objetivo atacar diferentes tipos de crime de forma simultânea, reforçando o combate à criminalidade na região.

Logo nas primeiras horas do dia, equipes coordenadas pelo delegado de polícia Marcel Bassp saíram às ruas para cumprir mandados judiciais de busca e apreensão, com diligências tanto na área urbana quanto rural do município. O resultado foi uma sequência de ocorrências que revelam a complexidade dos casos investigados.

Arma, munição e droga em residência

Em uma das ações, os policiais localizaram um revólver calibre 32 acompanhado de 12 munições intactas dentro de um imóvel residencial. No local, também foram encontrados objetos com vestígios de entorpecentes e um cigarro com características semelhantes à maconha.