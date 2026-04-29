O interior do Estado de São Paulo apresentou redução nos índices de crimes contra a vida no primeiro trimestre de 2026. O levantamento, que também contempla cidades da região de Araçatuba, indica diminuição tanto nos casos de homicídio doloso quanto nos registros de latrocínio, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e março, foram contabilizados 373 homicídios dolosos, quando há intenção de matar, contra 377 ocorrências no mesmo intervalo de 2025. Somente no mês de março, o interior paulista registrou 140 casos desse tipo de crime.

A queda foi ainda mais significativa nos roubos seguidos de morte. Nos três primeiros meses de 2026, foram registrados nove latrocínios, número inferior aos 16 casos contabilizados no ano anterior.