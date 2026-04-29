O interior do Estado de São Paulo apresentou redução nos índices de crimes contra a vida no primeiro trimestre de 2026. O levantamento, que também contempla cidades da região de Araçatuba, indica diminuição tanto nos casos de homicídio doloso quanto nos registros de latrocínio, em comparação com o mesmo período do ano passado.
Entre janeiro e março, foram contabilizados 373 homicídios dolosos, quando há intenção de matar, contra 377 ocorrências no mesmo intervalo de 2025. Somente no mês de março, o interior paulista registrou 140 casos desse tipo de crime.
A queda foi ainda mais significativa nos roubos seguidos de morte. Nos três primeiros meses de 2026, foram registrados nove latrocínios, número inferior aos 16 casos contabilizados no ano anterior.
De acordo com as autoridades, a redução está ligada ao trabalho conjunto das forças de segurança, com destaque para a atuação integrada entre as polícias Civil e Militar, além do uso ampliado de inteligência policial e monitoramento constante dos indicadores criminais. Essas estratégias permitem ações mais direcionadas em áreas com maior incidência de ocorrências, incluindo municípios da região de Araçatuba.
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