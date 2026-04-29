O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Penápolis divulgou, nessa terça-feira (28), novas oportunidades de emprego para diferentes áreas de atuação. As vagas contemplam setores como comércio, indústria e serviços, com exigências específicas de acordo com cada função.

Entre as oportunidades disponíveis, há vaga para auxiliar de crediário, que exige experiência, ensino médio completo e conhecimentos em informática. Também há postos na área de produção voltados à fabricação de móveis, além de vaga para corte de tecido em indústria de artigos de colchoaria.

Na área administrativa, o PAT oferece vaga para auxiliar de escritório, sendo necessário ter experiência e domínio em informática. Já no setor industrial, há oportunidades para serralheiro e auxiliar de serralheiro.