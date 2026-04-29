30 de abril de 2026
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EMPREGO NA REGIÃO

PAT de Penápolis divulga vagas em diferentes áreas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Governo de SP
Oportunidades incluem produção, comércio e indústria
Oportunidades incluem produção, comércio e indústria

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Penápolis divulgou, nessa terça-feira (28), novas oportunidades de emprego para diferentes áreas de atuação. As vagas contemplam setores como comércio, indústria e serviços, com exigências específicas de acordo com cada função.

Entre as oportunidades disponíveis, há vaga para auxiliar de crediário, que exige experiência, ensino médio completo e conhecimentos em informática. Também há postos na área de produção voltados à fabricação de móveis, além de vaga para corte de tecido em indústria de artigos de colchoaria.

Na área administrativa, o PAT oferece vaga para auxiliar de escritório, sendo necessário ter experiência e domínio em informática. Já no setor industrial, há oportunidades para serralheiro e auxiliar de serralheiro.

Outra vaga disponível é para chapeiro, com exigência de experiência na função e disponibilidade para viagens, conforme informado pelo órgão.

Os interessados devem comparecer presencialmente ao PAT, que funciona junto ao Garden Shopping, levando currículo atualizado. Também é possível encaminhar o documento pelo e-mail patpenapolis@yahoo.com.br

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (18) 3652-0603.

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