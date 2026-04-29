O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Penápolis divulgou, nessa terça-feira (28), novas oportunidades de emprego para diferentes áreas de atuação. As vagas contemplam setores como comércio, indústria e serviços, com exigências específicas de acordo com cada função.
Entre as oportunidades disponíveis, há vaga para auxiliar de crediário, que exige experiência, ensino médio completo e conhecimentos em informática. Também há postos na área de produção voltados à fabricação de móveis, além de vaga para corte de tecido em indústria de artigos de colchoaria.
Na área administrativa, o PAT oferece vaga para auxiliar de escritório, sendo necessário ter experiência e domínio em informática. Já no setor industrial, há oportunidades para serralheiro e auxiliar de serralheiro.
Outra vaga disponível é para chapeiro, com exigência de experiência na função e disponibilidade para viagens, conforme informado pelo órgão.
Os interessados devem comparecer presencialmente ao PAT, que funciona junto ao Garden Shopping, levando currículo atualizado. Também é possível encaminhar o documento pelo e-mail patpenapolis@yahoo.com.br
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (18) 3652-0603.
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