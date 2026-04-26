Uma ocorrência inusitada terminou com a prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde deste domingo (26), em Penápolis. O suspeito foi flagrado com entorpecentes escondidos até mesmo dentro de uma fralda, em meio a roupas de bebê.
De acordo com a Polícia Militar, as equipes intensificaram o patrulhamento após denúncias indicarem que o indivíduo utilizava um Volkswagen Gol vermelho para buscar drogas em sua residência, no bairro Gualter Monteiro. O veículo foi localizado no bairro Sílvia Covas e abordado.
Na revista pessoal, nada de irregular foi encontrado. No entanto, durante a vistoria no carro, os policiais localizaram uma porção de substância semelhante à cocaína escondida no assoalho, próximo ao banco do motorista. O homem alegou que a droga seria para consumo próprio.
A situação se agravou quando os policiais seguiram até a casa do suspeito. Com autorização da companheira, foram realizadas buscas no imóvel, onde os agentes encontraram 30 porções de cocaína escondidas dentro de uma fralda, misturadas a roupas de bebê — uma tentativa de dificultar a localização do entorpecente.
Ao todo, cerca de 32,6 gramas de cocaína foram apreendidas. Segundo a PM, o homem já era alvo de denúncias recorrentes por envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive por meio do Disque-Denúncia, e há suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da Capital.
Diante das evidências, o suspeito acabou admitindo ser o responsável pela droga e recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado ao atendimento médico e, posteriormente, apresentado no Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A companheira foi ouvida e liberada. Já o veículo utilizado foi apreendido. Ainda conforme a polícia, o homem não possuía habilitação e o carro apresentava condições irregulares, sendo autuado por infrações de trânsito.
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