Uma ocorrência inusitada terminou com a prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde deste domingo (26), em Penápolis. O suspeito foi flagrado com entorpecentes escondidos até mesmo dentro de uma fralda, em meio a roupas de bebê.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes intensificaram o patrulhamento após denúncias indicarem que o indivíduo utilizava um Volkswagen Gol vermelho para buscar drogas em sua residência, no bairro Gualter Monteiro. O veículo foi localizado no bairro Sílvia Covas e abordado.

Na revista pessoal, nada de irregular foi encontrado. No entanto, durante a vistoria no carro, os policiais localizaram uma porção de substância semelhante à cocaína escondida no assoalho, próximo ao banco do motorista. O homem alegou que a droga seria para consumo próprio.