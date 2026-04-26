Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (26) terminou em tragédia na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), no município de Brejo Alegre. O jovem Guilherme Henrique Furlan, de 30 anos, conhecido como Gui Furlan, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com informações apuradas pela reportagem junto à Polícia Militar Rodoviária, a colisão aconteceu pouco antes das 5h da manhã e envolveu duas caminhonetes - uma Chevrolet S10 e uma Toyota Hilux, esta conduzida por um jovem de 27 anos. As circunstâncias do acidente ainda serão esclarecidas pelas autoridades, mas ambos os veículos sofreram danos significativos.

Além da vítima fatal, outras quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas ao Pronto-socorro Municipal. Duas delas estão em estado grave, enquanto as outras apresentavam ferimentos considerados leves.