A prisão do motorista envolvido no acidente com morte na rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Brejo Alegre, trouxe novos detalhes sobre a dinâmica da ocorrência registrada na madrugada deste domingo (26).
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão foi frontal e envolveu duas caminhonetes que seguiam em sentidos opostos. Uma Chevrolet S10 trafegava no sentido Birigui–Buritama, enquanto a Toyota Hilux seguia no sentido contrário, de Buritama para Birigui.
O motorista da Hilux morador de Araçatuba, que estava sozinho no veículo, realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,31 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, configurando crime de trânsito. Após atendimento médico, ele foi conduzido ao plantão policial em Birigui, onde permaneceu preso em flagrante.
Já a outra caminhonete, possivelmente conduzida por Guilherme Henrique Furlan, de 30 anos, tinha três passageiros além do motorista. Guilherme, morador de Birigui, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já os demais passageiros foram socorridos, sendo que duas do sexo feminino com uma certa gravidade, porém até o momento nossa equipe de reportagem não conseguiu confirmar as atualizações sobre o atendimento clínicos das mesmas.
O delegado responsável pelo caso, registrou a ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, além de lesão corporal culposa.
As investigações seguem em andamento e devem esclarecer todos os detalhes do acidente, com base em laudos periciais e depoimentos das vítimas sobreviventes, que ainda permanecem hospitalizadas.
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