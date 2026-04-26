A prisão do motorista envolvido no acidente com morte na rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Brejo Alegre, trouxe novos detalhes sobre a dinâmica da ocorrência registrada na madrugada deste domingo (26).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão foi frontal e envolveu duas caminhonetes que seguiam em sentidos opostos. Uma Chevrolet S10 trafegava no sentido Birigui–Buritama, enquanto a Toyota Hilux seguia no sentido contrário, de Buritama para Birigui.

O motorista da Hilux morador de Araçatuba, que estava sozinho no veículo, realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,31 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, configurando crime de trânsito. Após atendimento médico, ele foi conduzido ao plantão policial em Birigui, onde permaneceu preso em flagrante.