Um novo capítulo da crise política em Brejo Alegre veio à tona após manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo sobre a troca no comando do Executivo municipal. Em parecer recente, o órgão opinou pelo indeferimento do pedido liminar que tentava suspender os efeitos da decisão que resultou na saída do prefeito e do vice-prefeito eleitos.

O caso envolve um mandado de segurança impetrado por um vereador contra o presidente da Câmara, Edson Takao Sakuma (MDB), que assumiu o cargo de prefeito interino após declarar extintos os mandatos do chefe do Executivo e seu vice.

Segundo a ação, a posse teria ocorrido de forma irregular, com suposta violação de normas da Lei Orgânica do Município e do regimento interno do Legislativo. O autor também questiona a ausência de apresentação de documentos obrigatórios, como declaração de bens, no momento da posse.