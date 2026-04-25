Uma dentista de 30 anos morreu após um grave acidente registrado no início da noite dessa sexta-feira (24), na rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), no município de Buritama.
A vítima foi identificada como Ana Laura Modesto de Albuquerque Primão, residente em Araçatuba. De acordo com informações preliminares, ela retornava do trabalho, na cidade de Macaubal, e seguia em direção a Birigui no momento do ocorrido.
O acidente foi registrado por volta do quilômetro 60, no trecho que liga Turiúba a Buritama. Por razões ainda desconhecidas, a motorista perdeu o controle do VW Golf que conduzia. O veículo saiu da pista, atingiu um barranco e acabou colidindo violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento à vítima, que chegou a ser socorrida e encaminhada ao pronto-socorro de Buritama. No entanto, apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois.
A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência e realizar o isolamento da área, permitindo o trabalho da perícia técnica, com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
Após a conclusão dos procedimentos periciais, o veículo foi retirado do local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde passou por exame necroscópico antes de ser liberado para os atos fúnebres.
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