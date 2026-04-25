25 de abril de 2026
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Dentista de Araçatuba morre após grave acidente em Buritama

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ana Laura Modesto de Albuquerque Primão morreu aos 30 anos
Ana Laura Modesto de Albuquerque Primão morreu aos 30 anos

Uma dentista de 30 anos morreu após um grave acidente registrado no início da noite dessa sexta-feira (24), na rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), no município de Buritama.

A vítima foi identificada como Ana Laura Modesto de Albuquerque Primão, residente em Araçatuba. De acordo com informações preliminares, ela retornava do trabalho, na cidade de Macaubal, e seguia em direção a Birigui no momento do ocorrido.

O acidente foi registrado por volta do quilômetro 60, no trecho que liga Turiúba a Buritama. Por razões ainda desconhecidas, a motorista perdeu o controle do VW Golf que conduzia. O veículo saiu da pista, atingiu um barranco e acabou colidindo violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento à vítima, que chegou a ser socorrida e encaminhada ao pronto-socorro de Buritama. No entanto, apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência e realizar o isolamento da área, permitindo o trabalho da perícia técnica, com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o veículo foi retirado do local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde passou por exame necroscópico antes de ser liberado para os atos fúnebres.

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