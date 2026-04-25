Uma dentista de 30 anos morreu após um grave acidente registrado no início da noite dessa sexta-feira (24), na rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), no município de Buritama.

A vítima foi identificada como Ana Laura Modesto de Albuquerque Primão, residente em Araçatuba. De acordo com informações preliminares, ela retornava do trabalho, na cidade de Macaubal, e seguia em direção a Birigui no momento do ocorrido.

O acidente foi registrado por volta do quilômetro 60, no trecho que liga Turiúba a Buritama. Por razões ainda desconhecidas, a motorista perdeu o controle do VW Golf que conduzia. O veículo saiu da pista, atingiu um barranco e acabou colidindo violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.