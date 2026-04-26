Um boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Birigui aponta a prefeita Samanta Paula Albani Borini (PSD) como autora em um caso de suposta difamação envolvendo um assessor voluntário do vereador.

De acordo com o registro policial, o caso foi comunicado no dia 23 de abril e se refere a um fato ocorrido no dia 13 de abril. Os envolvidos são o vereador identificado como Cleverson José de Souza (Avante), o “Tody”, e seu assessor voluntário, Fábio Luiz Gonçalves Camillo, policial militar aposentado.

Segundo o relato apresentado à Polícia Civil, o assessor afirmou que estava em sua residência quando visualizou, nas redes sociais da prefeita - especificamente nos perfis do Facebook e Instagram - uma publicação em formato de “story”. No conteúdo, teria sido compartilhada uma imagem de uma matéria jornalística com o título relacionado à prisão de um professor acusado de solicitar e receber imagens de cunho sexual de adolescentes.