26 de abril de 2026
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DENÚNCIA

Prefeita de Birigui é citada em boletim na polícia por difamação

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Samanta Paula Albani Borini (PSD), prefeita de Birigui
Samanta Paula Albani Borini (PSD), prefeita de Birigui

Um boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Birigui aponta a prefeita Samanta Paula Albani Borini (PSD) como autora em um caso de suposta difamação envolvendo um assessor voluntário do vereador.

De acordo com o registro policial, o caso foi comunicado no dia 23 de abril e se refere a um fato ocorrido no dia 13 de abril. Os envolvidos são o vereador identificado como Cleverson José de Souza (Avante), o “Tody”, e seu assessor voluntário, Fábio Luiz Gonçalves Camillo, policial militar aposentado.

Segundo o relato apresentado à Polícia Civil, o assessor afirmou que estava em sua residência quando visualizou, nas redes sociais da prefeita - especificamente nos perfis do Facebook e Instagram - uma publicação em formato de “story”. No conteúdo, teria sido compartilhada uma imagem de uma matéria jornalística com o título relacionado à prisão de um professor acusado de solicitar e receber imagens de cunho sexual de adolescentes.

Ainda conforme o boletim, a publicação teria feito menção a “um assessor voluntário de vereador”, o que, segundo o denunciante, gerou associação direta à sua pessoa, já que ele exerce essa função junto ao parlamentar citado.

O caso foi registrado como crime de difamação, previsto no artigo 139 do Código Penal. A ocorrência foi classificada como de autoria conhecida e será analisada pela autoridade policial responsável.

A investigação segue para apreciação do delegado titular, que deverá avaliar os elementos apresentados e definir os próximos encaminhamentos.

Procurada pela reportagem, a prefeita Samanta Borini informou que está aguardando ser oficialmente notificada para se manifestar e prestar os devidos esclarecimentos sobre o caso.

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