Um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta deixou um adolescente de 12 anos ferido na tarde deste domingo (26), no Condomínio Boa Vista, em Birigui.
A ocorrência foi registrada por volta das 17h05, no cruzamento da Rua Emília Marcuci Stabile com a Avenida Anayr Conceição Ferraz. Segundo informações apuradas no local, o motorista de um Jeep Compass acessava o condomínio no momento em que o jovem, que trafegava de bicicleta, cruzou à frente do veículo, ocorrendo a colisão lateral.
Tanto o condutor quanto testemunhas relataram que a intensidade da luz solar naquele horário pode ter comprometido a visibilidade, fator que teria contribuído para o acidente.
O adolescente foi socorrido e encaminhado ao atendimento médico, onde passou por avaliação. Apesar do susto, ele apresentou apenas escoriações leves no joelho e no pé direito, sendo liberado após os cuidados necessários.
A perícia técnica esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.
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