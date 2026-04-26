Um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta deixou um adolescente de 12 anos ferido na tarde deste domingo (26), no Condomínio Boa Vista, em Birigui.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h05, no cruzamento da Rua Emília Marcuci Stabile com a Avenida Anayr Conceição Ferraz. Segundo informações apuradas no local, o motorista de um Jeep Compass acessava o condomínio no momento em que o jovem, que trafegava de bicicleta, cruzou à frente do veículo, ocorrendo a colisão lateral.

Tanto o condutor quanto testemunhas relataram que a intensidade da luz solar naquele horário pode ter comprometido a visibilidade, fator que teria contribuído para o acidente.