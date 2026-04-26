26 de abril de 2026
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NÃO PAGOU

Morador de rua é preso por dívida de pensão em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Uma abordagem da Guarda Civil Municipal terminou na prisão de um homem em situação de rua na manhã de sábado (25), na região central de Birigui.

De acordo com o registro da ocorrência, equipes foram acionadas após funcionários de um estabelecimento relatarem a presença de pessoas dormindo no estacionamento. No local, os agentes encontraram três indivíduos e realizaram a abordagem.

Durante a averiguação, nada de ilícito foi localizado com um dos abordados, de 35 anos. No entanto, ao consultar os sistemas de segurança, os guardas constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

Questionado, o homem confirmou estar em situação de rua e relatou que responde a um processo relacionado a dívida de pensão alimentícia. Apesar disso, afirmou não ter conhecimento da ordem judicial.

Segundo consta no mandado, a pendência financeira refere-se ao não pagamento da pensão, o que motivou a expedição da ordem de prisão. O valor da dívida de acordo com o mandado de prisão está em R$ 4.844,66.

Diante da situação, o indivíduo foi conduzido ao plantão policial, onde a ordem judicial foi confirmada e a prisão ratificada pela autoridade competente.

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