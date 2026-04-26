Uma abordagem da Guarda Civil Municipal terminou na prisão de um homem em situação de rua na manhã de sábado (25), na região central de Birigui.

De acordo com o registro da ocorrência, equipes foram acionadas após funcionários de um estabelecimento relatarem a presença de pessoas dormindo no estacionamento. No local, os agentes encontraram três indivíduos e realizaram a abordagem.

Durante a averiguação, nada de ilícito foi localizado com um dos abordados, de 35 anos. No entanto, ao consultar os sistemas de segurança, os guardas constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.