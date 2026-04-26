Uma ocorrência grave de violência doméstica mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal na madrugada deste domingo (26), em Birigui, e terminou com a prisão de um homem após ameaças explícitas de morte contra a companheira.

De acordo com o registro, a equipe foi acionada pelo plantão da Polícia Civil, para acompanhar a vítima, de 35 anos, até sua residência no bairro Vila Cortellazi, onde ela buscaria pertences pessoais após já ter registrado boletim de ocorrência por agressão e solicitado medidas protetivas.

No local, os agentes encontraram o autor, de 23 anos, e tentaram orientá-lo a deixar o imóvel, já que a mulher não aceitava mais sua permanência. No entanto, ele se recusou a sair e passou a agir de forma agressiva.