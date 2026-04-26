Uma motocicleta abandonada em circunstâncias suspeitas mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal de Birigui na tarde deste domingo (26), levantando dúvidas sobre a origem e situação do veículo.

A ocorrência foi registrada na Rua Francisco Tibério, onde os agentes localizaram uma moto Yamaha Factor YBR125, de cor preta, caída em meio à vegetação. A cena chamou a atenção e levantou, inicialmente, a suspeita de que o veículo pudesse ser produto de furto.

Após consulta aos sistemas policiais, no entanto, não foi constatado nenhum registro de roubo ou furto relacionado à motocicleta. Mesmo assim, os agentes tentaram localizar o proprietário por meio de contatos telefônicos e até deslocamento até um possível endereço, mas sem sucesso.

Diante da ausência do responsável e seguindo orientação da autoridade policial de plantão, a motocicleta foi retirada do local e transportada para a sede da Guarda Civil Municipal, onde permanecerá à disposição até que a situação seja devidamente esclarecida.

A ação contou com apoio de diferentes equipes da corporação e reforça a atuação preventiva da GCM em casos que, mesmo sem confirmação de crime, apresentam indícios de irregularidade ou abandono.