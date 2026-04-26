Uma ação da equipe de Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) da Guarda Civil Municipal de Birigui resultou na apreensão de um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde deste domingo (26).

De acordo com o registro da ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento preventivo pela Avenida Nove de Julho, no bairro Novo Jardim Stabile, quando perceberam um jovem conduzindo uma motocicleta sem retrovisor, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, os guardas encontraram dentro de uma bolsa que o adolescente carregava 37 pinos contendo substância análoga à cocaína, além de três porções de maconha, uma tesoura e um dichavador.