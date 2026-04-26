Uma ação da equipe de Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) da Guarda Civil Municipal de Birigui resultou na apreensão de um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde deste domingo (26).
De acordo com o registro da ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento preventivo pela Avenida Nove de Julho, no bairro Novo Jardim Stabile, quando perceberam um jovem conduzindo uma motocicleta sem retrovisor, o que motivou a abordagem.
Durante a revista, os guardas encontraram dentro de uma bolsa que o adolescente carregava 37 pinos contendo substância análoga à cocaína, além de três porções de maconha, uma tesoura e um dichavador.
O adolescente, de 16 anos, confessou que a droga era de sua propriedade e que seria comercializada posteriormente. Ele estava acompanhado de uma adolescente, também de 16 anos, que confirmou saber da existência dos entorpecentes e relatou que ambos seguiam para outro bairro com a intenção de consumir drogas.
Segundo o relato, a jovem ainda afirmou que o rapaz já vinha realizando a venda de entorpecentes há algum tempo e que já teria tentado convencê-lo a abandonar a prática.
Diante dos fatos, os dois foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram à disposição da autoridade competente. Os responsáveis legais foram acionados para acompanhar o caso.
A motocicleta foi autuada administrativamente e posteriormente liberada ao responsável pelo menor.
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