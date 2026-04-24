24 de abril de 2026
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OBITUÁRIO

Morre aos 94 anos em Araçatuba o empresário Arlindo F. Baptista

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Acervo familiar
Arlindo Ferreira Baptista morreu aos 94 anos no mesmo dia em que nasceu, em 1932 Acervo familiar
Arlindo Ferreira Baptista morreu aos 94 anos no mesmo dia em que nasceu, em 1932 Acervo familiar

Candidato a prefeito de Araçatuba em 1992 pelo PTB, o empresário Arlindo Ferreira Baptista morreu nesta sexta-feira, 24, aos 94 anos. Também engenheiro civil, ele nasceu em 24 de abril de 1932 e morreu na mesma data em que completava aniversário. A causa da morte não havia sido divulgada pela família até o fechamento desta edição.

Graduado pela USP-São Carlos na turma de 1958 e integrante de uma família local de políticos e empreendedores, Arlindo foi um dos fundadores da Cal Construtora, empresa atuante na construção civil com obras como os edifícios Bela Vista, Vida, São João e Paiva.

Participou também da construção do prédio da antiga Telesp, na rua 15 de Novembro, no centro. Filho do português José Ferreira Batista, que dá nome à avenida no prolongamento da rua do Fico, era sócio da Destilaria Goálcool, de Serranópolis (GO).

Quando se aventurou na política e tentou chefiar o Executivo na cidade, acabou derrotado por Domingos Andorfato (PMDB) em uma disputa acirrada.

O sepultamento de Arlindo está marcado para as 10h de hoje no Cemitério da Saudade. O corpo do empresário começou a ser velado na tarde de ontem na capela da funerária Cardassi, na avenida Saudade.

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