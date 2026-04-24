Candidato a prefeito de Araçatuba em 1992 pelo PTB, o empresário Arlindo Ferreira Baptista morreu nesta sexta-feira, 24, aos 94 anos. Também engenheiro civil, ele nasceu em 24 de abril de 1932 e morreu na mesma data em que completava aniversário. A causa da morte não havia sido divulgada pela família até o fechamento desta edição.

Graduado pela USP-São Carlos na turma de 1958 e integrante de uma família local de políticos e empreendedores, Arlindo foi um dos fundadores da Cal Construtora, empresa atuante na construção civil com obras como os edifícios Bela Vista, Vida, São João e Paiva.

Participou também da construção do prédio da antiga Telesp, na rua 15 de Novembro, no centro. Filho do português José Ferreira Batista, que dá nome à avenida no prolongamento da rua do Fico, era sócio da Destilaria Goálcool, de Serranópolis (GO).