O Ministério Público de Birigui, por meio da promotora Patrícia Soares de Souza, decidiu arquivar a investigação que apurava suposta degradação ambiental em área de preservação permanente (APP) às margens do Córrego Nunes, em Birigui. A decisão concluiu que não há indícios de irregularidades na execução da obra realizada pela Prefeitura.

A apuração teve início após denúncias que apontavam possível intervenção indevida durante as obras de duplicação e prolongamento da Avenida Paulo da Silva Nunes, no bairro Parque das Paineiras. Entre as suspeitas levantadas estavam movimentação de terra, alteração do relevo e supressão de vegetação em área protegida.

No entanto, ao longo da investigação, foram analisados documentos técnicos, registros fotográficos e, principalmente, o licenciamento ambiental da obra. Segundo o Ministério Público, ficou comprovado que a intervenção ocorreu de forma regular, com autorização prévia da Cetesb.