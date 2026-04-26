Uma situação inusitada e perigosa mobilizou a Polícia Militar na manhã deste domingo (26), em Birigui. Um veículo que estava estacionado acabou se movendo sozinho e provocou um acidente que deixou um motociclista ferido no bairro Jandaia.
De acordo com as informações apuradas no local, um VW Gol estava parado na Avenida D quando, por motivos ainda não esclarecidos, começou a se deslocar em direção ao canteiro central. A movimentação inesperada chamou a atenção de um motorista que passava pela via com uma Fiat Strada, que reduziu a velocidade e parou para verificar o que estava acontecendo.
Logo atrás, um motociclista de 25 anos não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira da Strada, sendo arremessado ao solo com o impacto.
A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate e levada ao Pronto-socorro Municipal. Apesar do susto, o jovem sofreu apenas uma torção no tornozelo. Os outros envolvidos, um homem de 56 anos e outro de 26, não tiveram ferimentos.
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