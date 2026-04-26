Uma situação inusitada e perigosa mobilizou a Polícia Militar na manhã deste domingo (26), em Birigui. Um veículo que estava estacionado acabou se movendo sozinho e provocou um acidente que deixou um motociclista ferido no bairro Jandaia.

De acordo com as informações apuradas no local, um VW Gol estava parado na Avenida D quando, por motivos ainda não esclarecidos, começou a se deslocar em direção ao canteiro central. A movimentação inesperada chamou a atenção de um motorista que passava pela via com uma Fiat Strada, que reduziu a velocidade e parou para verificar o que estava acontecendo.

Logo atrás, um motociclista de 25 anos não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira da Strada, sendo arremessado ao solo com o impacto.