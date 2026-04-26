Uma cena de tensão marcou a madrugada deste sábado (25), em Araçatuba. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma briga envolvendo diversos homens dentro do Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, onde ocorre mais uma edição de um evento promovido pela Associação Brasileira do Quarto de Milha.

As imagens, gravadas por frequentadores, revelam momentos de correria, empurrões e aglomeração em frente à praça de alimentação — uma das áreas mais movimentadas do recinto. O cenário de confusão chamou a atenção de quem estava no local e rapidamente ganhou grande repercussão online.

O evento, que tradicionalmente atrai grande público e movimenta o setor de entretenimento e agronegócio, reunia visitantes de diversas cidades da região. A dimensão da briga gerou preocupação entre moradores e frequentadores, principalmente pela quantidade de pessoas presentes no momento do tumulto.