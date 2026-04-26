A caridade é a grife do cristão! Representa o único mandamento deixado pelo Mestre Jesus no momento mais terno da sua peregrinação terrena, e também no contexto mais dramático. Na ceia pascal celebrada na companhia do seu pequeno grupo de apóstolos, Jesus insistia no amor fraterno. Não qualquer amor, mas a caridade como ele a viveu. Amar como ele amou. Fica claro que na mente de Jesus, a celebração da Eucaristia, a celebração, per excelência, em sua memória, deve estar intimamente ligada à prática da caridade.

A caridade que emana dos evangelhos se distingue e se diferencia da humanitária, e louvável, filantropia. Esse tipo de benemerência é, muitas vezes, impessoal. Colabora substancialmente na melhoria das condições de vida de gente necessitada, de uma forma, contudo, impessoal e pontual. A prática da caridade que salta do exemplo de vida do Mestre Jesus é eminentemente pessoal, envolvente.

Jesus toca nas pessoas. Jesus olha nos olhos das pessoas. Jesus se envolve com as situações das pessoas. É a caridade que faz a diferença num mundo, secularmente marcado por divisões, segregações, marginalizações e indiferenças. Ao pedir para amar como Ele vivenciava a caridade, o Mestre Jesus exorta a aproximar-se das pessoas, a envolver-se, em especial com aquela gente que o mundo sistematicamente ignora.