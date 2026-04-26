Como milhões de brasileiros, cresci em uma cidade pequena, sem livrarias. Ainda assim, isso nunca foi um obstáculo para que meu pai alimentasse nossas estantes — sempre grandes, sempre repletas de livros. Todos os vendedores que passavam pela cidade sabiam: não iriam embora sem fechar ao menos uma venda. Seu Eduardo garantia, nem que fosse uma única negociação.

Foi assim que chegaram até mim enciclopédias, a coleção do Sítio do Picapau Amarelo e tantos outros títulos, muito antes da primeira livraria se instalar na cidade. A leitura, em casa, era um ritual de fim de tarde. Meu pai chegava da roça, tomava banho, sentava-se em sua cadeira e lia o jornal inteiro.

Sempre tivemos assinatura dos grandes jornais diários, além do periódico local. Minha mãe se acomodava em um canto do sofá, mergulhada em seus livros. Suas coleções de José Mauro de Vasconcelos e Jorge Amado tornaram-se parte da nossa herança afetiva quando ela partiu.