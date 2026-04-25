Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (24), no centro de Coroados. A prisão ocorreu por volta das 15h49, em um imóvel localizado na rua Piza Sobrinho.
De acordo com informações policiais, havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. Após tomarem conhecimento da ordem judicial, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram o indivíduo.
Ainda segundo o registro, o homem foi informado sobre o mandado e não apresentou resistência, sendo conduzido até o Plantão Policial de Coroados para as providências legais.
Consta também que o capturado possui antecedentes relacionados aos crimes de furto, receptação, estelionato e envolvimento com drogas.
A ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, que formalizou o cumprimento do mandado de prisão. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.
A ação contou com a participação de equipes da Polícia Militar, com apoio do comando local.
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