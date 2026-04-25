Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (24), no centro de Coroados. A prisão ocorreu por volta das 15h49, em um imóvel localizado na rua Piza Sobrinho.

De acordo com informações policiais, havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. Após tomarem conhecimento da ordem judicial, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram o indivíduo.

Ainda segundo o registro, o homem foi informado sobre o mandado e não apresentou resistência, sendo conduzido até o Plantão Policial de Coroados para as providências legais.