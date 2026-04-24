Um motociclista, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu após se envolver em um acidente na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, no começo da tarde desta sexta-feira (24).

De acordo com informações da Artesp, a colisão aconteceu por volta das 12h, na pista com sentido a Andradina, em trecho urbano do município. A vítima conduzia uma motocicleta Honda Titan quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabou atingindo a parte traseira de uma carreta.

Equipes de resgate foram acionadas e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou os primeiros socorros no local. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado ainda na rodovia.