24 de abril de 2026
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ARAÇATUBA

Motociclista morre após colisão traseira com carreta na Rondon

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp
De acordo com informações da Artesp, acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (24), no sentido oeste da rodovia
De acordo com informações da Artesp, acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (24), no sentido oeste da rodovia

Um motociclista, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu após se envolver em um acidente na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, no começo da tarde desta sexta-feira (24).

De acordo com informações da Artesp, a colisão aconteceu por volta das 12h, na pista com sentido a Andradina, em trecho urbano do município. A vítima conduzia uma motocicleta Honda Titan quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabou atingindo a parte traseira de uma carreta.

Equipes de resgate foram acionadas e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou os primeiros socorros no local. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado ainda na rodovia.

Conforme os dados levantados, o impacto fez com que o motociclista caísse na pista, onde permaneceu até a chegada do atendimento. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Após os procedimentos periciais, o corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exame antes de ser liberado para velório e sepultamento.

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