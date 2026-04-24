O médico ginecologista Jousé Katsuda morreu nesta quinta-feira (23), aos 97 anos, em Araçatuba. Ele estava internado na UTI Cardiológica do Hospital Unimed desde quarta-feira (22), após sofrer um infarto em sua residência.
Natural de Araçatuba, onde nasceu em 1928, Katsuda era filho de imigrantes japoneses. O pai, Massamichi Katsuda, também era médico, enquanto a mãe, Sugu Katsuda, atuava como enfermeira e parteira, influenciando diretamente sua trajetória na área da saúde.
Com 67 anos de atuação, o médico exerceu a profissão até os 92 anos.
Reconhecido pela dedicação e constante busca por atualização, Katsuda era admirado por colegas e pacientes. Deixa os filhos Jousé Katsuda Júnior e Paulo Gil, que também seguiram a carreira médica na ginecologia.
O velório acontece nesta sexta-feira (24), desde as 6h, na Capela Cardassi, localizada no Cemitério da Saudade, em Araçatuba. O sepultamento está previsto para as 17h30, no mesmo local.
Veja na íntegra nota divulgada pela clínica:
"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do querido Dr. Jousé Katsuda.
Fundador da nossa clínica, construiu uma trajetória marcada pela dedicação, competência e, acima de tudo, pelo cuidado humano com cada paciente. Seu compromisso com a medicina impactou e transformou a vida de milhares de pessoas.
Mais do que um médico exemplar, foi um homem íntegro, generoso e inspirador, que deixa saudades eternas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.
O velório será realizado no dia 24/04/2026, na Capela Cardassi Saudade, a partir das 6h.
Nos solidarizamos com toda a família neste momento de dor.
Que Deus conforte os corações."
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