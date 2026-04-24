24 de abril de 2026
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LUTO EM ARAÇATUBA

Morre aos 97 anos o ginecologista Jousé Katsuda

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Médico Jousé Katsuda atuou por 67 anos em Araçatuba; velório ocorre nesta sexta (24)
Médico Jousé Katsuda atuou por 67 anos em Araçatuba; velório ocorre nesta sexta (24)

O médico ginecologista Jousé Katsuda morreu nesta quinta-feira (23), aos 97 anos, em Araçatuba. Ele estava internado na UTI Cardiológica do Hospital Unimed desde quarta-feira (22), após sofrer um infarto em sua residência.

Natural de Araçatuba, onde nasceu em 1928, Katsuda era filho de imigrantes japoneses. O pai, Massamichi Katsuda, também era médico, enquanto a mãe, Sugu Katsuda, atuava como enfermeira e parteira, influenciando diretamente sua trajetória na área da saúde.

Com 67 anos de atuação, o médico exerceu a profissão até os 92 anos.

Reconhecido pela dedicação e constante busca por atualização, Katsuda era admirado por colegas e pacientes. Deixa os filhos Jousé Katsuda Júnior e Paulo Gil, que também seguiram a carreira médica na ginecologia.

O velório acontece nesta sexta-feira (24), desde as 6h, na Capela Cardassi, localizada no Cemitério da Saudade, em Araçatuba. O sepultamento está previsto para as 17h30, no mesmo local.

Veja na íntegra nota divulgada pela clínica:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do querido Dr. Jousé Katsuda.

Fundador da nossa clínica, construiu uma trajetória marcada pela dedicação, competência e, acima de tudo, pelo cuidado humano com cada paciente. Seu compromisso com a medicina impactou e transformou a vida de milhares de pessoas.

Mais do que um médico exemplar, foi um homem íntegro, generoso e inspirador, que deixa saudades eternas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

O velório será realizado no dia 24/04/2026, na Capela Cardassi Saudade, a partir das 6h.

Nos solidarizamos com toda a família neste momento de dor.

Que Deus conforte os corações."

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