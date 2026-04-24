O médico ginecologista Jousé Katsuda morreu nesta quinta-feira (23), aos 97 anos, em Araçatuba. Ele estava internado na UTI Cardiológica do Hospital Unimed desde quarta-feira (22), após sofrer um infarto em sua residência.

Natural de Araçatuba, onde nasceu em 1928, Katsuda era filho de imigrantes japoneses. O pai, Massamichi Katsuda, também era médico, enquanto a mãe, Sugu Katsuda, atuava como enfermeira e parteira, influenciando diretamente sua trajetória na área da saúde.

Com 67 anos de atuação, o médico exerceu a profissão até os 92 anos.