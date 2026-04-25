O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu a liminar que havia determinado o afastamento do vereador Marcos Antonio Santos da Comissão Processante (CP) instaurada na Câmara Municipal de Birigui, responsável por apurar denúncias contra a prefeita Samanta Borini.

A decisão, proferida em caráter liminar no âmbito de um agravo de instrumento, restabelece temporariamente a participação do parlamentar na comissão, inclusive na presidência, até o julgamento definitivo do recurso.

A Comissão Processante foi aberta após denúncia protocolada pelo cidadão André Luis Moimás Grosso, que aponta possíveis irregularidades envolvendo a gestão municipal. Entre os pontos levantados, estão questionamentos sobre atos administrativos e procedimentos relacionados à condução de serviços públicos, que agora são alvo de apuração no âmbito político-administrativo.